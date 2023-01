Messo in soffitta il pari-beffa in casa del Monza, l'Inter si prepara all'esordio in Coppa Italia, che la vedrà di fronte al Parma di Fabio Pecchia. I nerazzurri, reduci dalla delusione in campionato, secondo i betting analyst, sono i favoriti tanto da "prenotare" i quarti di finale, dove incontrerebbero la vincente di Atalanta-Spezia, a 1,20, contro il successo dei Ducali che paga 11 volte la posta. Alta anche la quota del pari, che manderebbe la sfida ai tempi supplementari, fissato a 6,70. Una partita, quella del 'Meazza', dove l'Over prevale nettamente a 1,33, mentre un esito con meno di tre si gioca a 3,05. Maggiore equilibrio tra Goal, di poco avanti a 1,80, e No Goal a 1,90. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è il 2-0 a 7,80, seguito dal 3-0 a 8,20, mentre il 2-1 si gioca a 9,80.