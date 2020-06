Quinto incrocio, in Coppa Italia, negli ultimi dieci anni. La sfida di sabato tra Napoli e Inter è diventata un classico del torneo nazionale. Il bilancio, finora, è in perfetta parità negli anni Duemila: due passaggi del turno a testa. Gli uomini di Conte sono chiamati a un’impresa, ribaltare il risultato dell’andata che li ha visti uscire sconfitti a San Siro. I quotisti però danno fiducia ai nerazzurri visto che il loro successo è quotato a 2,50 rispetto al 2,70 dei padroni di casa. Il 2-1 per il Napoli è in quota a 10 mentre lo 0-2 che qualificherebbe l’Inter si trova in lavagna a 13. Vista la potenza offensiva di entrambe le squadre, saranno i soliti noti a essere sotto la luce dei riflettori: Lukaku, primo marcatore, è dato a 5,50 come Milik mentre un il gol che apre le danze di Fabian Ruiz, già match winner a San Siro, pagherebbe 15 volte la posta.