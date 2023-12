La prima della classe, l’Inter, contro la grande rivelazione dell’anno, il Bologna. Gli ottavi di Coppa Italia propongono una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di reti ma con i nerazzurri ampiamente favoriti. Gli esperti vedono il successo dell’Inter a 1,47 rispetto al 7,25 del Bologna mentre si scende a 4,25 per il pareggio. Il bilancio nella competizione è tutto di marca nerazzurra soprattutto con le sfide a eliminazione diretta: i ragazzi di Inzaghi hanno una striscia aperta di 8 successi consecutivi, gli ultimi due ai supplementari. Normale che il passaggio turno, a 1,22, sorrida ai padroni di casa piuttosto che agli emiliani, dati a 4,00. La gara che va oltre il novantesimo è offerta a 4,25 mentre la quota raddoppia fino a 8,50 per una soluzione ai calci di rigore. Reti e spettacolo si diceva tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,20. Attenzione poi alla foga agonistica visto che un rigore è in quota a 2,75 mentre si sale fino a 4,50 per una espulsione. Il tecnico interista potrebbe far rifiatare qualcuno dei titolari ed ecco che, domani, potrebbe essere la nottata di Marko Arnautovic, grande ex della sfida. Il bomber austriaco va a caccia del più classico dei gol dell’ex, impresa a 2,50. Anche Davide Frattesi potrebbe trovare minuti importante e sfruttare il suo potente tiro visto che una rete da fuori area del centrocampista azzurro pagherebbe 20 volte la posta. Thiago Motta, indimenticabile protagonista dell’Inter del Triplete, vorrebbe fare uno scherzo ai suoi ex tifosi e si affida a Joshua Zirkzee, gol o assist a 3,25. Acerbi e compagni dovranno prestare poi molta attenzione alle incursioni di Lewis Ferguson, trequartista scozzese e arma letale per il Bologna: la quarta rete stagionale del numero 19 rossoblù è data a 6,00.