Domani sera Inter-Lazio di Coppa Italia: da una parte Icardi, che nell’ultimo mese e mezzo è riuscito a segnare in una sola occasione, dall’altra Immobile che deve farsi perdonare l'errore contro la Juve, il quarto di Coppa Italia diventa un’occasione di riscatto anche per i due capocannonieri della scorsa stagione. La rete del capitano nerazzurro è proposta a 2,20, si arriva a 3,00 per quella del biancoceleste. I nerazzurri sono a secco di gol da due gare consecutive, la Lazio al contrario ha sempre segnato almeno 1 volta nelle ultime 9: la rete dei biancocelesti sembra scontata, a 1,30, mentre l’opzione che gli uomini di Inzaghi vincano il match senza subire gol sembra più difficile ed è a 5,70. Inter e Lazio sono tra le principali candidate ad un posto in finale. Ai nerazzurri manca dal 2011, meglio i biancocelesti, finalisti due anni fa e capaci di giocarsi l’ultimo atto della competizione per 3 volte negli ultimi 5 anni. Con le Scommesse On Demand, si può puntare su Inter o Lazio in finale e, tra le due, sembra avere più chance la squadra di Spalletti, a 2.75. Quasi il doppio la quota per la Lazio finalista, a 5,00.