Coppa Italia, oggi si gioca l'ultimo quarto di finale. Dopo la vittoria del Milan sul Napoli e i clamorosi ko di Roma e Juventus rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta, tocca a Inter e Lazio affrontarsi: a San Siro nerazzurri e biancocelesti si giocano la possibilità di accedere alla semifinale, dove la vincente se la vedrà con i rossoneri di Gattuso. Entrambe reduci da sconfitta in campionato contro formazioni torinesi (Spalletti ko a Torino, Inzaghi battuto in casa dalla Juventus), Inter e Lazio sono chiamate a una risposta in coppa.



Le probabili formazioni di INTER-LAZIO - ore 21 (diretta tv su Rai 2)



INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Joao Mario. All. Spalletti.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Berisha, Durmisi; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.