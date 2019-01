Ha perso contro la Juve giocando una delle migliori partite della stagione, un punto a favore che la Lazio proverà a portare in campo domani, stavolta in Coppa Italia contro l'Inter. A San Siro servirà un'altra prestazione di alto livello per capovolgere gli ultimi precedenti con i nerazzurri (una sola vittoria nelle sei partite più recenti) e le previsioni dei betting analyst, che premiano Spalletti nonostante il periodo no: sul tabellone 888sport.it il segno «1» è offerto a 2,15, contro il 3,35 dei biancocelesti e il 3,55 del pareggio al 90'. Anche nelle scommesse sul passaggio del turno (che includono anche eventuali supplementari e rigori), l'Inter ha la meglio a 1,55, mentre un'altra qualificazione della Lazio dopo quella dei quarti 2016/2017 si gioca a 2,40. Solidissima la tradizione Over nei confronti tra le due squadre: nei dieci incontri disputati da fine 2014 a oggi, otto volte è stato centrato l'esito "alto" (almeno tre reti complessive), stavolta dato a 1,80. I quotisti spingono anche il Goal, la scommessa su entrambe le squadre a segno (a 1,46), mentre sul tabellone del risultato esatto spiccano il 2-1 a 8,50 e lo 0-1 a 11,00.