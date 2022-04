Una prima volta in Coppa Italia: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, dopo aver fischiato anche nella partita d’andata. Dal 2008-09 la fase finale della competizione nazionale si gioca con le semifinali di andata e di ritorno e fino a oggi l’Aia ha sempre scelto cinque arbitri diversi per le gare conclusive del torneo. Soltanto due volte lo stesso direttore di gara è stato selezionato per una semifinale (di ritorno in entrambi i casi) e poi anche per la finale. Rizzoli arbitrò Fiorentina-Inter e poi la finale tra i nerazzurri e la Roma nel 2010; lo stesso fece Orsato nel 2015, scelto prima per Napoli-Lazio e per la sfida tra i biancocelesti e la Juventus.



JUVE-FIORENTINA - Sarà invece Daniele Doveri di Roma 1 a dirigere l’altra semifinale tra la Juventus e la Fiorentina, mentre all’andata era stata affidata a Guida. Si ripartirà dall'1-0 dei bianconeri, arrivato grazie all'autogol di Venuti.