Inter e Milan, grandi protagoniste in campionato, si sfidano domani nei quarti di Coppa Italia. Sebbene il Milan sia in vantaggio nei confronti diretti nella competizione (10 vittorie a 7, con 7 pareggi), è l’Inter la favorita secondo gli analisti: il segno «1» nerazzurro è a 2,11, il «2» è a 3,25, il pareggio è dato a 3,55. La squadra di Conte è avanti anche nel passaggio turno, dato a 1,57 rispetto al 2,26 di Ibra e compagni. L’Over a 1,60, si fa preferire all’Under che si gioca a 2,20. Il Milan, in Coppa Italia, si è imposto quattro volte per 1-0 contro l’Inter, compreso l’ultimo incrocio, maturato però ai supplementari: un risultato analogo pagherebbe domani sera 15 volte la posta mentre in casa nerazzurra il 2-1, in quota a 10, è già uscito in tre occasioni. Mercoledì sera, al Gewiss Stadium, si incontrano invece le due formazioni più in forma del momento: Atalanta e Lazio. I bergamaschi vogliono invertire la tradizione sfavorevole, due vittorie contro le quattro capitoline unite ad altrettanti pareggi, in Coppa Italia ma soprattutto “vendicare” la sconfitta di due anni fa in finale. I nerazzurri di Gasperini, sono favoritissimi a 1,86. Per il successo biancoceleste, la quota si alza fino a 3,70, mentre il pareggio si gioca a 3,95. Differenza più o meno invariata anche per il passaggio del turno: Atalanta a 1,44 Lazio a 2,60. Attenzione al 2-0 tra i risultati esatti: quello per l’Atalanta, ultimo successo contro i capitolini in Coppa Italia, si gioca a 12; quello biancoceleste, uscito negli ultimi due incroci nel torneo nazionale, pagherebbe 27 volte la posta.

Sulla carta il turno più agevole tocca ai campioni d’Italia della Juventus che mercoledì affrontano la Spal, unica formazione di Serie B ai quarti. Le due squadre non si sfidano in Coppa Italia da 37 anni: il successo bianconero è a quota rasoterra, 1,18, rispetto a quello degli emiliani, vincenti a 15, con il pareggio a 6,80. Ancora più ampia la forbice del passaggio turno, praticamente certo per Cristiano Ronaldo e compagni: 1,06 contro il 7,40 spallino. La sfida si giocherà per la prima volta a Torino ma in due occasioni è uscito il 4-1 per l’una o per l’altra: quello bianconero è in quota a 21 quello della Spal addirittura a 101. Napoli e Spezia chiuderanno giovedì il programma dei quarti con i partenopei che vogliono riscattare lo scivolone in campionato con il Verona. Il successo di Insigne e compagni è dato a 1,30 contro l’8,60 spezzino mentre il pareggio è in quota a 5,80. Il passaggio alle semifinali sorride ai partenopei, detentori del trofeo, visto che si gioca a 1,12, rispetto al 5,20 ligure. Due i confronti tra le formazioni in Coppa Italia ed entrambi terminati 3-1 per il Napoli: il terzo consecutivo è dato a 12 mentre la replica dell’1-2 in campionato per lo Spezia si gioca a 29.