Coppa Italia, Inter-Milan LIVE le formazioni ufficiali: Taremi e 6 cambi per Inzaghi. Jovic la scelta di Conceicao

Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia

a San Siro dove c'è in palio la finale della competizione. L’andata, giocata 21 giorni fa, si era chiusa sull’per le reti di Tammye HakanEntrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato: l'Inter di Simoneha perso a Bologna ed è stata agganciata in vetta dal Napoli, il Milan di Sergioè caduto in casa contro l'Atalanta e ora si aggrappa alla Coppa Italia per giocare in Europa alla prossima stagione. Assente Thuram, al fianco di Lautaro c’è Taremi: Inzaghi poi pensa al turnover con Martinez in porta al posto di Sommer e De Vrij e Bisseck al posto di Acerbi e Pavard. Nel Milan, in attacco c’è Jovic che ha battuto la concorrenza di Abraham e Gimenez.

Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.InzaghiMaignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.Conceicao