Non solo Serie A: Milan e Inter saranno avversarie dirette anche in Coppa Italia, con le due squadre che - si legge in una nota - martedì 26 gennaio si giocano un posto in semifinale. C'è il carico da undici su un derby già ricco di emozioni e i pronostici della vigilia vedono favorita la squadra di Antonio Conte. I nerazzurri vogliono vendicare la sconfitta incassata ad ottobre in campionato (doppietta di Ibrahimovic e gol di Lukaku), i rossoneri coglieranno l'occasione per confermare che il titolo simbolico di Campione d'Inverno è stato conquistato da una squadra che difficilmente cederà il primo posto. Sulla lavagna scommesse l'Inter è favorita a quota 2,14, contro il segno «2» proposto a 3,15. A 3,60 il pareggio. C'è comunque equilibrio in lavagna in vista di una sfida che potrebbe andare oltre i due tempi regolamentari. I supplementari sono un'ipotesi proposta a 3,40, mentre una semifinale assegnata ai rigori vale 6,25. La vincente della competizione di fatto avrà il ruolo di prima antagonista della Juventus. I bianconeri sono infatti favoriti sulla lavagna antepost e la vittoria della Coppa Italia da parte della squadra di Pirlo (dopo il successo in Supercoppa) vale 3,00. A 4,50 c'è il Napoli, mentre Inter e Atalanta chiudono il podio delle favorite a quota 6,50. Molte meno chance per le due outsider Spezia (50) e Spal (75).