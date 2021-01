A San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia:. Dirige l'incontro l'arbitro, al Var c'è Banti. Di seguitoINTER – MILAN Martedì 26/01 h.20.45DEL GIOVANE – COLAROSSIIV: CHIFFIVAR: BANTIAVAR: PAGANESSI- Protesta ancora l'Inter nell'area del Milan. Colpo di testa di Sanchez, Theo Hernandez sulla linea respinge con la coscia. Poi Tomori allontana la sfera. Valeri lascia proseguire, il Var conferma la decisione del direttore di gara.- Silent check del Var sul gol di Ibrahimovic: tutto regolare, lo svedese è in posizione regolare prima del tiro vincente a rete.- Protesta l'Inter per un fallo fischiato dall'arbitro: l'ancata di Brozovic su Theo Hernandez c'è, giusta la decisione del direttore di gara.- Brozovic protesta e chiede un altro calcio di rigore. Colpo di testa di De Vrij in area, Meite respinge il pallone: le immagini non chiariscono se la tocchi col braccio o di spalla. Silent check del Var, che conferma la decisione presa da Valeri in diretta.- Timide proteste di Kolarov, che chiede un rigore per un presunto mani di Brahim Diaz. In realtà il giocatore del Milan respinge il pallone con le ginocchia portate verso il petto. Fa bene Valeri a lasciar proseguire l'azione.- Ammonito Kjaer che stende Sanchez in scivolata non lontano dall'area di rigore. Giallo inevitabile per il difensore del Milan.- Giusto l'intervento dell'arbitro che assegna una punizione in favore dell'Inter per la spinta di Kessie su Barella in posizione defilata. Timide proteste di Pioli.