Comincia il programma delle semifinali di Coppa Italia. Ad aprire le danze Inter e Napoli, che alle 20.45 si affrontano a San Siro (gara di ritorno il 5 marzo): le due squadre arrivano alla sfida con umori opposti, i nerazzurri di Conte sono reduci dal clamoroso successo in rimonta nel derby mentre gli azzurri di Gattuso sono stati sconfitti in casa dal Lecce nell'ultimo turno di campionato.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sfida numero undici in Coppa italia tra Inter e Napoli, il bilancio sorride ai padroni di casa con cinque vittorie contro le due degli ospiti (quattro pareggi, due di queste concluse ai rigori con un successo per parte). Allargando la panoramica a tutte le competizioni, i nerazzurri hanno vinto due delle ultime sfide con gli azzurri (una sconfitta), ma un dato va a favore del Napoli: nell'unica sfida andata/ritorno in Coppa Italia con l'Inter, semifinali del 1997, furono proprio gli azzurri a passare il turno ai calci di rigore.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Napoli.



