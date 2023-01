Inter-Parma (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è il primo ottavo di finale in Coppa Italia. I nerazzurri, detentori del trofeo, entrano nella competizione giocando a San Siro contro una squadra di Serie B, capitanata da Buffon.



LE ULTIME - Inzaghi deve fare a meno di Handanovic, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Lukaku. Bastoni, Dumfries e Lautaro partono in vantaggio nei ballottaggi con Skriniar, Bellanova e Dzeko. Occasioni da titolari per De Vrij, Gagliardini, Asllani, Gosens e Correa. Chi passa il turno ai quarti troverà la vincente di Atalanta-Spezia, in calendario giovedì 19 gennaio alle ore 15.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa. All. Inzaghi



PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese. All. Pecchia.



Arbitro: Prontera, assistenti Carbone e Giallatini, Ghersini quarto uomo, Marini e Longo al Var.