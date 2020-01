Con i nervi a fior di pelle e soli tre punti nelle ultime tre partite di campionato, l'Inter si presenta mercoledì sera all'appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia, a San Siro. Avversaria la Fiorentina, che con Iachini in panchina è ancora imbattuta, avendo messo in fila due pareggi e tre vittorie (compreso il 2-1 all'Atalanta negli ottavi di Coppa). Il pronostico del bookmaker è nettamente nerazzurro: il passaggio del turno dei padroni di casa vale appena 1,17, le chance viola si fermano a 4,40. La scommessa sull'«1X2», basata sull'esito dei tempi regolamentari, vede il successo dell'Inter a 1,50, il pareggio a 4,20, la vittoria della Fiorentina ad alta quota, 6,30. Si può scommettere anche su un eventuale prolungamento ai supplementari, dato a 4,20. Il caso contrario (match chiuso nei tempi regolamentari) è a 1,22. Negli ultimi anni, i confronti fra le due squadre sono sempre stati ad alta intensità, e quasi sempre la Fiorentina è riuscita ad agguantare il pareggio qualche attimo prima del triplice fischio. È successo tre volte negli ultimi quattro scontri diretti: il 5 gennaio del 2018 fu Simeone a firmare l'1-1 in extremis; il 24 febbraio toccò a Veretout, che mise dentro al 90' il pallone del 3-3, mentre il 15 dicembre scorso è stato Vlahovic a infrangere nel finale i sogni di vittoria nerazzurri. Tutto questo però è successo al Franchi: a San Siro l'Inter se l'è cavata molto meglio, vincendo le ultime tre sfide.