La Juventus va a caccia della quinta Coppa Italia consecutiva e il primo ostacolo è il Bologna, terzultimo in campionato. I rossoblù non sembrano in grado di impensierire i bianconeri, tanto che il pronostico favorisce nettamente gli uomini di Allegri, a un rasoterra 1,35. Il successo degli emiliani vale 8,50, a 4,75 il pareggio. Nessun dubbio anche sul passaggio turno, con la Juventus avanti a 1,12