Era già la favorita indiscussa per la Coppa Italia, e il percorso sulla carta più agevole verso la finale di Roma consolida la prima posizione della Juventus nelle scommesse sulla squadra vincitrice del torneo. Dopo la chiusura degli ottavi, superati con il tranquillo 2-0 di Bologna, i bianconeri aprono il tabellone 888sport.it, a 1,80. Dietro la squadra di Allegri, così come in campionato, inseguono Napoli e Inter, che potrebbero trovarsi di fronte in semifinale: un potenziale testa a testa che porta la quota sul successo a 5,50, sia per i nerazzurri che per i partenopei. Molto più distante, riporta Agipronews, il trio composto da Roma, Lazio e Milan, tutte e tre offerte a 12 volte la posta. A chiudere le due outsider della competizione: l’Atalanta pagherebbe 26,00, il colpo della Fiorentina è a 31,00.