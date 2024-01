Coppa Italia, Juve in semifinale: ecco chi affronteranno i bianconeri

Con la vittoria sul Frosinone per 4-0, la Juventus passa il turno in Coppa Italia e si appresta a vivere una doppia sfida in semifinale. Qui i bianconeri troveranno la Lazio, che ha battuto la Roma per 1-0 nel secondo quarto di finale della competizione.



DATE - Le semifinali di Coppa Italia si giocheranno ad aprile: le sfide d'andata, il 3-4 aprile, quelle di ritorno tra il 24 e il 25. Tutti gli incontri saranno in diretta TV in chiaro su Mediaset.