(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno) è una gara valida per il ritorno delle semifinali in. Si riparte dal 2-1 dell'andata a San Siro in favore dei bianconeri, con la doppietta dia rimontare l'iniziale vantaggio dianche grazie a due svarioni dei portieri. Dall'altra parte,. Chi passa il turno va in finale contro la vincente di Atalanta-Napoli, in programma domani sera dopo il pareggio per 0-0 dell'andata allo stadio Maradona.Juve (4-2-3-1): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Kuluseveski, Chiesa; Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte.Arbitro: Mariani, assistenti Bindoni e Paganessi, Chiffi quarto uomo, Valeri e Giallatini al Var.