La finale di Coppa Italia, snodo fondamentale per le stagioni di Juventus e Inter, è qui. All'Olimpico, a partire dalle 21, il quarto derby d'Italia della stagione mette in palio la coppa nazionale che potrebbe dare un senso diverso all'annata delle due squadre. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo in rimonta contro l'Empoli in campionato e lanciata all'inseguimento del Milan nel rush finale della corsa scudetto, ritrova per l'occasione un giocatore fondamentale come Alessandro Bastoni dopo l'infortunio al polpaccio e rilancia Dzeko dal primo minuto in attacco, al fianco di Lautaro Martinez. In casa bianconera, dopo la sconfitta rocambolesca contro il Genoa arrivata nell'ultimo turno di campionato, Max Allegri ha annunciato le titolarità di Chiellini e Dybala: per il capitano si tratta dell'ultima finale in maglia bianconera, mentre la Joya - a sua volta al passo d'addio - completerà il tridente alle spalle di Vlahovic, con Cuadrado e Bernardeschi preferiti a Morata.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Vlahovic



DOVE VEDERLA IN TV: Juve-Inter sarà trasmessa, a partire dalle 21 su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.