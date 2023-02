Dopo le qualificazioni di Inter, Fiorentina e Cremonese, la sfida tra Juventus e Lazio decreterà la quarta semifinalista della Coppa Italia. I bianconeri di Allegri arrivano dalla brutta sconfitta contro il Monza, i biancocelesti sono reduci dal pari per 1-1 contro la Fiorentina: chi passa il turno, trova l’Inter. Calcio d’inizio all’Allianz Stadium, ore 21.



PRECEDENTI - Juve e Lazio si sono affrontate 24 volte in Coppa Italia. Il bilancio recita: 9 vittorie Juve, 8 successi Lazio e 7 pareggi. Due degli ultimi tre confronti sono arrivati in finale, nel 2015 e nel 2017: in entrambi i casi hanno trionfato i bianconeri.