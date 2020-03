Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Si parte mercoledì con Juventus-Milan (1-1 all’andata), che è stata affidata a Gianluca Rocchi, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Galetto, con Massa quarto uomo e Aureliano al Var, assistito da Alassio.



NAPOLI-INTER - Al San Paolo, invece, a dirigere la sfida tra la squadra di Gattuso e quella di Conte (0-1 all'andata), in programma giovedì sera, ci sarà Doveri, con Del Giovane e Cecconi come assistenti, Mariani quarto uomo, Irrati al Var insieme a Giallatini.