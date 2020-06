In casa Juve è iniziato il countdown per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (si riparte dall'1-1 dell'andata). Si giocherà il 13 o il 14 giugno, sarà la prima partita della squadra di Sarri dopo lo stop dovuto al coronavirus. Intanto alla Continassa continuano gli allenamenti e La Gazzetta dello Sport ha riportato che Gigi Buffon sarà il titolare per la gara con i rossoneri. Titolarità in Coppa Italia e rinnovo del contratto a un passo, per il portiere che firmerà fino al 2021.