La sfida stellare tra Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic è saltata per l'infortunio dello svedese, ma la sfida tra Juventus e Milan, domani sera all'Allianz Stadium, conserva un profilo altissimo: oltre a valere per l'ingresso in finale di Coppa Italia, segna il ritorno del grande calcio dopo la lunga sosta dovuta al virus. I bianconeri, forti del pareggio a San Siro nella gara di andata, partono con i favori del pronostico secondo i betting analyst: il successo dei ragazzi di Sarri è dato a 1,55 contro il 5,75 dei rossoneri, mentre un nuovo pareggio si può giocare a 4,00. Nella coppa nazionale i campioni d’Italia sono un vero tabù per il Milan, che da 35 anni non sconfiggono e non eliminano i bianconeri. Se Under, 1,85, e Over, 1,87, praticamente si equivalgono, il 2-1 in favore della Juventus è in lavagna a 8,75 mentre lo 0-1 per Donnarumma e compagni pagherebbe 8 volte la posta. In assenza di Ibra, gli occhi saranno tutti su Cristiano Ronaldo: il portoghese che sblocca la gara, secondo gli analisti di SNAI, si gioca a 3,85 mentre tra i ragazzi di Pioli è Rebic, 8,75, il candidato principale a essere il primo marcatore del match. Una sorpresa? Il giovane attaccante bianconero Marco Olivieri: il ventenne di Fermo, che potrebbe trovare spazio per l'infortunio a Higuain, è dato a 7,50.