Coppa Italia, Juventus-Frosinone LIVE alle 21, le formazioni ufficiali: Yildiz con Milik, Kaio Jorge dal 1'

Juventus-Frosinone è il quarto e ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2023/24, in scena all'Allianz Stadium di Torino a partire dalle 21. I bianconeri di Massimiliano Allegri, principali avversari dell'Inter in campionato, vogliono il quindicesimo trofeo della loro storia, dopo aver eliminato agli ottavi la Salernitana con un roboante 6-1. Davanti c'è Eusebio Di Francesco e la sua banda di ragazzi terribili che già hanno costretto la Juve agli straordinari in campionato e, dopo aver eliminato il Napoli vincendo 4-0 al Maradona vogliono ripetersi con un altro scalpo eccellente anche a Torino, tra l'altro con diversi giovani in prestito proprio dalla Vecchia SIgnora.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVE (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Milik



FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lusuardi, Okoli, Romagnoli; Kvernadze, Barranechea, Brescianini, Garritano; Ibrahimovic, Reiner, Kaio Jorge.