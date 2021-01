La rincorsa della Juventus alla Coppa Italia riparte domani sera all'Allianz Stadium dalla sfida con il Genoa, valida per gli ottavi di finale. Partita a senso unico, secondo i betting analyst, con la Juventus a comandare: il segno «1» è ad appena 1,28, il successo del Genoa è a 10, il pareggio che porterebbe il match ai supplementari è in quota a 6,00. Difficile, dunque, il blitz ligure nonostante Ballardini abbia saputo per l’ennesima volta dare nuova linfa al suo Genoa. Osservato speciale, Scamacca, che i rumors danno come possibile obiettivo proprio della Juve nella finestra di mercato in corso. Il bomber rossoblù in Coppa Italia ha una media strepitosa: a cavallo di due stagioni (con Ascoli e Genoa) ha segnato quattro doppiette in altrettante partite e le due rifilate quest'anno a Catanzaro e Sampdoria ne fanno il capocannoniere della competizione. A proposito, i gol domani non dovrebbero mancare: basso l'Over, offerto a 1,56, mentre l'Under sale a 2,43. In assoluto le due squadre si sono sfidate l'ultima volta soltanto un mese esatto prima del match di Coppa, il 13 dicembre 2020. In quell'occasione vinse la Juventus per 1-3, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e alla rete di Dybala. Sturaro in gol per il Genoa. Lo stesso risultato, domani sera, si gioca a 10,50.