L'anno scorso, da grande favorita, fu eliminata in semifinale dall'Atalanta, dopo quattro trionfi di fila. Quest'anno, quote alla mano, la Juventus dovrebbe scrivere di nuovo il suo nome sul trofeo: secondo gli analisti Stanleybet.it, i bianconeri partono un gradino sopra tutte le altre contendenti e sono dati a 2,25 per il loro 14° trionfo. Subito dietro lo stesso duo che insidia i bianconeri nelle previsioni scudetto: sia l'Inter che il Napoli sono dati come primi inseguitori a 4,50. Subito dietro un'altra coppia, che però si snoda sull'asse Roma-Milano: la nuova AS Roma di Fonseca, data 10,00 così come i rossoneri. Si punta invece a 12,00 sulle due finaliste dell'ultima edizione: l'Atalanta e la Lazio, detentrice del trofeo