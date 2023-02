Cancellare la debacle interna contro il Monza, la prima allo Stadium in Serie A, e dare la caccia alla quarta finale di Coppa Italia consecutiva. È questo l’intento della Juventus di Massimiliano Allegri che cerca aiuto dalle coppe per entrare in Europa dalla porta principale. Avversario della sfida che chiuderà il programma dei quarti di finale la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, mai vincente contro i bianconeri da quando siede sulla panchina biancoceleste. Per gli esperti il tecnico dell’ultimo scudetto juventino parte sfavorito: avanti il segno «1» a 2,06, quota che sale a 2,15 su 888sport. Si gioca invece tra 3,35 e 3,45 il pareggio che significherebbe tempi supplementari con il colpo esterno fissato tra 3,50 e 3,62. Dopo il ritorno in campo contro la Fiorentina, Sarri si affida a capitan Immobile, autore di una doppietta nell’ultima vittoria laziale a Torino del 2017: il gol dell’ex del centravanti azzurro si gioca a 2,55, mentre sale a 3,25 il bis di Moise Kean, decisivo con due reti nell’ultimo precedente di novembre in campionato vinto per 3-0 dalla formazione piemontese