Neanche il tempo di festeggiare la vittoria con l’Udinese, la quarta nelle ultime cinque in campionato, che la Juventus si prepara all’esordio in Coppa Italia dove, domani sera allo Stadium, sfida la Sampdoria negli ottavi: le due squadre non si incrociano nella competizione nazionale da ben 20 anni. I bianconeri, secondo gli esperti, sono dati vincenti a 1,38 rispetto al 7,50 dei doriani mentre per il pareggio si scende a 5,00. Netto il divario anche per il passaggio del turno con gli uomini di Allegri offerti a bassa quota, 1,16, mentre i blucerchiati ai quarti pagherebbero 5 volte la posta. Juventus e Sampdoria, in Coppa Italia, hanno sempre regalato tanti gol: ecco perché l’Over, a 1,57, si fa preferire all’Under, dato a 2,25. Complessivamente le due squadre sono state coinvolte in episodi da VAR in 15 occasioni: l’arbitro che va a rivedere un’azione sospetta al monitor è in quota a 3,50. La non esultanza contro l’Udinese ha suscitato qualche dubbio in merito a Paulo Dybala che rimane però il cuore pulsante della Juvenuts: la Joya, 9 gol e 4 assist in Coppa Italia con i bianconeri, vuole raggiungere la doppia cifra magari già nel primo tempo, ipotesi che si gioca a 3,30. La Samp si affida ancora una volta a Fabio Quagliarella, in gol nei due turni precedenti: una marcatura anche negli ottavi contro la Juventus è offerta a 4,50. La Lazio, domani pomeriggio, ospita l’Udinese in un match che la vede ampiamente favorita. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, la vittoria biancoceleste è a 1,62 contro il 5,25 dei friulani mentre il pareggio è in quota a 4,00. Forbice ampia anche in ottica qualificazione: 1,30 per gli uomini di Sarri rispetto al 3,50 dei bianconeri. Numeri figli anche di una storia che sorride alla Lazio: nei due precedenti incroci negli ottavi di Coppa Italia, i capitolini hanno sempre passato il turno. Sei anni fa i biancocelesti si imposero 2-1: un punteggio che domani è in quota a 8,25 mentre lo stesso risultato esatto, ma in favore dell’Udinese, pagherebbe 17 volte la posta. Ciro Immobile ha colpito i friulani in dieci occasioni, compresa la gara di campionato: l’undicesima perla del capitano laziale è data a 1,80. Danilo Cataldi, invece, sogna di entrare nel tabellino dei marcatori come nel dicembre 2015: ipotesi in quota a 7,50. Cioffi punta ancora su Beto, 8 gol alla sua prima stagione con l’Udinese: il portoghese ha segnato due reti alla Lazio in campionato, realizzarne un’altra anche in Coppa Italia si gioca a 3,75