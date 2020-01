All'Allianz Stadium va in scena stasera il secondo atto dei quarti di finale di Coppa Italia: la Juventus di Maurizio Sarri ospita la Roma di Paulo Fonseca.



Ecco la presentazione della partita affidata ad Opta:



Juventus e Roma si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi. La Juventus ha vinto cinque dei nove precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (4P): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno. Sono sette le stagioni in cui Juventus e Roma si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia (11 incontri): tre passaggi del turno bianconeri e quattro giallorossi, incluso il più recente nel 2014.



Da quando i quarti di finale sono tornati in gara secca (2009), la Juventus ha passato sette volte su 11 il turno: nel periodo è stata eliminata in due quarti di fila solo nel 2010 e 2011, quando alla seconda stagione si fermò proprio contro la Roma. Nell’ultimo quarto di finale disputato in Coppa Italia la scorsa stagione, la Roma ha fatto registrare il proprio record di gol subiti in una singola partita nella competizione: sconfitta 7-1 in casa della Fiorentina.



I primi due gol di Paulo Dybala con la maglia della Juventus sono stati contro squadre della Capitale: entrambi nell’agosto 2015, uno in Supercoppa contro la Lazio e uno in Serie A contro la Roma.

L’attaccante della Roma Nikola Kalinic ha segnato tre gol contro la Juventus in tutte le competizioni da quando è in Italia: solo contro Inter e Cagliari (quattro) ha fatto meglio.