(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per gli ottavi di finale in. Chi passa il turno trova la vincente di Sassuolo-Cagliari, in campo domani (mercoledì) alle ore 17.30. I bianconeri tornano in campo allo Stadium tre giorni dopo la vittoria contro l'Udinese firmata da Dybala (con tanto di non esultanza polemica verso la dirigenza) e McKennie: oggi entrambi in panchina.. Dopo l'ultima sconfitta in casa contro il Torino in campionato i blucerchiati hannoe sono pronti ad annunciare il ritorno di. Oltre allo squalificato Chabot, sono indisponibili anche Audero, Colley, Yoshida, Ekdal, Damsgaard, Verre, Ihattaren e Quagliarella.Domenica la Sampdoria è impegnata sul campo dello Spezia, mentre la Juventus gioca a San Siro contro il Milan.JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Morata, Kulusevski. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, McKennie, Pellegrini, Kaio Jorge, Bentancur, Aké, De Winter, Soulé, Miretti). All. Allegri.SAMPDORIA (5-3-2): Falcone; Conti, Bereszynski, Magnani, Augello, Murru; Thorsby, Rincon, Askildsen; Caputo, Torregrossa. (A disp. Ravaglia, Saio, Ciervo, Vieira, Dragusin, Gabbiadini, Ferrari, Yepes, Aquino, Trimboli, Candreva). All. Tufano.