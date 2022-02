Continuano i quarti di finale di Coppa Italia, in programma gli ultimi due match, che sveleranno quali squadre faranno compagnia a Inter e Milan in semifinale. Alle 21 scende in campo la Juventus, che attende all'Allianz Stadium il Sassuolo. Per la squadra di Dionisi si tratta dei primi quarti di finale di coppa della sua storia, ottenuti grazie al successo contro il Cagliari: i neroverdi si erano fermati cinque volte agli ottavi di finale, compreso l’anno scorso con la sconfitta a sorpresa per 2-0 contro la Spal. Le due squadre si sono affrontate 17 volte, ma sempre e solo in Serie A: il bilancio è nettamente in favore dei bianconeri, che hanno vinto 12 volte contro le due dei neroverdi (tre i pareggi completano lo score).



DOVE VEDERLA IN TV

Juventus-Sassuolo sarà visibile in tv, in chiaro, su Canale 5. Il match si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o in alternativa ci si potrà collegare anche al sito Spormediaset.it.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata. All. Allegri.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.