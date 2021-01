ALLA FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO POLVEROSI

Il calcio non si ferma.si sfidano per decretare chi poi affronterà in semifinale l'Inter, vincitrice del derby con il Milan. Pirlo lascia a casa Ronaldo e Bentancur (oltre all'infortunato Dybala), Marino deve fare a meno di Mora e Murgia.- Sarà il quarto confronto in questa competizione tra le due squadre: la Spal si aggiudicò il primo nel 1962, la Juve i due successivi di cui uno proprio ai quarti di finale nel 1973 (5-0 per i bianconeri); 10 le reti realizzati dai piemontesi nei tre scontri, 5 quelle dei ferraresi. Complessivamente, sono 41 i precedenti in tutte le competizioni, con 26 successi per la Vecchia Signora (12 pareggi e 3 sconfitte). La Juve ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia in sette delle ultime nove edizioni (non ci è riuscita nel 2013/14 e nel 2018/19) e vuole mantenere la porta inviolata per la terza partita consecutiva in tutte le competizioni: non accadeva da giugno 2020, quando arrivarono cinque clean sheets consecutivi.Fischio d'inizio ore 20.45, su Calciomercato.com la: Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski.: Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Floccari, Seck.​.​