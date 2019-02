Non solo Milan-Lazio in Coppa Italia: l'equilibrio regna anche nell'altra semifinale, che si giocherà mercoledì sera tra Fiorentina e Atalanta. Il fattore campo - l'ultimo successo dei nerazzurri al Franchi risale al 1993 - spinge il pronostico a favore dei viola, dati a 2,55 contro il 2,75 piazzato sulla squadra di Gasperini. La statistica, invece, suggerirebbe di puntare sul pareggio, arrivato quattro volte nelle ultime cinque sfide e offerto a 3,35 per la prossima. Ancora una volta le quote sul passaggio del turno ribaltano quelle sulla prima gara: viola avanti a 2,35, mentre l'Atalanta in finale viaggia a 1,55. Per la coppa, concludono gli analisti SNAI, sarà quindi un duello tra nerazzurri e rossoneri, offerti entrambi a 3,00 per il trionfo, seguiti da Lazio (a 3,75) e Fiorentina (a 6,00).