Scenderà in campo per ultima nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, ma è la prima pretendente al trofeo nell’analisi di 888sport.it. Complice il fatto di aver fatto fuori la Juventus, l’Atalanta, come riferisce Agipronews, viaggia davanti a tutti, a quota 2,75. Nelle previsioni la segue a 3,00 il Milan, che domani scenderà in campo contro la Lazio, terza in ordine di preferenza, a 3,50. A chiudere il tabellone la Fiorentina, che dopodomani affronterà l’Atalanta al Franchi ed è proposta a 5,00.