L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il bis in Supercoppa Italiana, cerca la doppietta anche in Coppa Italia, competizione di cui è campione in carica. I nerazzurri hanno dovuto sudare più del dovuto per eliminare il Parma agli ottavi di finale, ma restano i favoriti per la vittoria, offerti a 3,50, stessa quota della Roma di Josè Mourinho, che vorrà approfittare delle eliminazioni di Milan e Napoli per vincere un altro trofeo dopo la Conference League dello scorso maggio. Leggermente più attardata la Juventus, a 4 volte la posta, un habitué delle fasi finali del torneo, mentre si gioca a 10 il terzetto formato da Fiorentina, Lazio e Atalanta. Occhio invece al colpo del Torino, fissato a 15, che dopo aver fatto fuori i campioni d’Italia del Milan cerca un trofeo che in bacheca manca esattamente da 30, quando nell’edizione 1992-93 i granata sconfissero in finale la Roma.