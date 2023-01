Lanciatissime in campionato, Inter e Atalanta si sfidano, domani sera a San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione di Inzaghi, per gli esperti, parte ampiamente favorita a 1,95 contro il 4,00 dei bergamaschi e il 3,50 per il pareggio. Inter decisamente avanti anche per il passaggio turno, offerto a 1,45, mentre l’Atalanta in semifinale si gioca a 2,75. L’ipotesi che la gara si prolunghi ai supplementari è data a 3,50 mentre per una soluzione ai calci di rigore la quota si raddoppia fino a 7,00. L’Inter è una sorta di bestia nera per l’Atalanta: negli ultimi 8 anni la Dea ha vinto solo due volte contro Lautaro e compagni mentre in Coppa Italia non espugna San Siro dal settembre del 1970. L’Over, a 1,65, si fa preferire di molto all’Under, offerto a 2,10. Occhio agli interventi in area visto che un calcio di rigore si gioca a 2,75 mentre un Ribaltone, come nell’ultimo incrocio in campionato, è in quota a 6,25. Se Lautaro Martinez, a segno a 2,25, è tornato carico dal Mondiale come dimostrano i 6 gol realizzati a gennaio in tutte le competizioni, Edin Dzeko ha un rapporto contrastante con l’Atalanta. Il centravanti bosniaco ha colpito la Dea in 9 occasioni ma l’ha battuta solo due volte in quindici precedenti. Nell’ultimo incrocio in campionato però il numero 9 nerazzurro non solo ha vinto ma ha messo a segno una doppietta: ripetersi domani sera in Coppa Italia si gioca a 10,50. Gasperini si affida alla sua nuova coppia dei sogni formata da Ademola Lookman e Rasmus Hojlund per abbattere l’Inter poiché entrambi sono offerti a 4,00 per entrare nel tabellino dei marcatori.