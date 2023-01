Orfana di Ciro Immobile, out per almeno due settimane, la Lazio fa il suo esordio in Coppa Italia ospitando, domani pomeriggio all’Olimpico, il Bologna. Se il bilancio totale della sfida è in equilibrio, la storia cambia di molto nella competizione nazionale: in dieci confronti, solo una volta i biancocelesti hanno avuto la meglio, nei quarti del 1960. L’obiettivo di abbattere il tabù emiliano, e di agganciare i quarti, è però nelle corde della Lazio favorita, secondo gli esperti, a 1,85 contro il 4,50 del Bologna mentre si scende a 3,50 per il pareggio. I capitolini vedono il passaggio turno a 1,40 rispetto al 3,00 dei ragazzi di Thiago Motta. I tempi supplementari, come nell’ultimo incrocio di Coppa Italia nel 1989, si giocano a 3,50, una soluzione ai rigori è data invece a 6,50. La partita viaggerà sul filo dell’equilibrio visto che Under e Over sono appaiati in quota a 1,85. Non è da escludere poi un goal da fuori area, offerto a 3,00, che possa risultare determinante. Sarri potrebbe fare un po’ di turnover ma Mattia Zaccagni, in gol a 3,00, e Pedro, nel tabellino dei marcatori a 3,25, vogliono trascinare la Lazio. Anche il Bologna dovrà fare a meno del suo bomber Arnautovic e così Musa Barrow, a segno a 5,00, sarà il pericolo maggiore dei capitolini. Travolta in campionato dal Napoli, la Juventus cerca pronto riscatto contro il Monza in Coppa Italia. I bianconeri, sconfitti dai lombardi in campionato, sono favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,57 rispetto al 6,00 degli ospiti con il pareggio in quota a 4,00. Le due squadre si sono incrociate quattro volte nella competizione con due vittorie juventine e altrettanto pareggi: normale che il passaggio turno favorisca la Juventus a 1,25 contro il 4,00 del Monza. L’ipotesi che la sfida vada oltre il novantesimo si gioca a 4,00 per i supplementari e a 7,50 per i rigori. L’arbitro potrebbe chiedere aiuto al VAR, in quota a 3,00. Le sfide tra Juventus e Monza sono sempre avare di reti: ecco che un risultato esatto di 1-0, come in campionato, per i bianconeri è offerto a 6,50 mentre quello in favore dei ragazzi di Palladino pagherebbe 16 volte la posta. Federico Chiesa è a caccia del primo gol post infortunio: riuscirci con il Monza è dato a 3,00. Christian Gytkjaer, dopo aver abbattuto la Juventus in campionato, vuole ripetersi in Coppa Italia, ipotesi in quota a 5,00.