Coppa Italia, la Juventus vede la semifinale: bassa la quota contro il Frosinone, Soulè sfida Yildiz per il gol

Sarà la Juventus a chiudere il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri, a caccia della quinta semifinale consecutiva, ricevono la sorpresa Frosinone, che vuole continuare a stupire dopo il rotondo 4-0 al Napoli negli ottavi. La squadra di Allegri viaggia a bassa quota tra 1,34 e 1,35, mentre il colpo gialloblù oscilla tra 8 e 9, con il pareggio in lavagna a 5. Il Frosinone, che gioca i quarti per la prima volta nella sua storia, ha subito dieci gol nelle ultime quattro di campionato, tutte perse, compresa la sfida del 23 dicembre contro la Juventus: segno Over, dunque, in vantaggio per domani a 1,67 rispetto all'Under, offerto a 2,08; tra Goal e No Goal prevale la seconda opzione, 1,75 contro 1,96. In pole a 2,05 tra i marcatori c'è Dusan Vlahovic, già castigatore del Frosinone nell'incontro di Serie A. Segue a 2,60 Arkadius Milik, mentre si sale a 2,85 per Kenan Yildiz. Proverà a segnare alla "sua" Juve Matias Soulè, autore di una sensazionale prima parte di stagione, condita da otto reti: la sua firma vale 5,50, mentre il gol dell'altro giocatore in prestito dai bianconeri, Kaio Jorge, si gioca a 6.