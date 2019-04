L'Atalanta batte la Fiorentina e vola per la quarta volta in finale di Coppa Italia. I nerazzurri proveranno a conquistare il loro secondo trofeo nella competizione tra poco più di due settimane all'Olimpico di Roma, contro la Lazio, che oltre al fattore ambientale, può contare su una maggior esperienza in match del genere, avendo giocato già nove finali di Coppa Italia e avendone vinte tre. Una situazione che si traduce in un leggero vantaggio della Lazio sia nel pronostico sulla finale. La Lazio con la Coppa in mano è data a 1,80, sull'Atalanta si punta a 2,00 su Sisal Matchpoint. Quote pro biancocelesti anche nelle scommesse «1X2»: il successo della squadra di Inzaghi al 90' vale 2,55, il pareggio 3,30 mentre il blitz nerazzurro è dato a 2,75.