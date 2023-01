Calcio no stop, dopo la finale di Supercoppa andata in scena ieri sera, oggi si continua con tre partite valide per gli ottavi di Coppa Italia. la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Thiago Motta si sfidano negli ottavi di finale della coppa nazionale, alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma: in palio c’è un posto nei quarti contro una tra Juventus e Monza. Entrambe sono reduci da importanti vittorie esterne ottenute in campionato,



LE PROBABILI FORMAZIONI:



LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.



BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Moro, Dominguez, Soriano; Barrow.