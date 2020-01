Dopo la giornata di campionato, riparte la Coppa Italia. E alle 18 la Lazio in estasi di Simone Inzaghi, apre le porte dello Stadio Olimpico alla Cremonese del richiamato Massimo Rastelli Ottavi di finale della competizione, il club capitolino è alla prima partita, mentre i lombardi hanno eliminato Virtus Francavilla, Verona ed Empoli nei turni precedenti. Chi vince affronterà nei quarti di finale il Napoli, che nel pomeriggio ha fatto fuori il Perugia di Serse Cosmi. La Lazio in Serie A è a sei punti dalla vetta, con una partita da recuperare, ed è reduce da dieci vittorie di fila: la Cremonese invece ​invece è reduce da un inizio di stagione pessimo e ha appena esonerato Marco Baroni, visto che al momento si trova in piena zona playout, con solo un punto sulla zona rossa.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Lazio e Cremonese non si sono mai affrontate in Coppa Italia. Nelle ultime otto occasioni in cui la Lazio ha giocato gli ottavi di finale, ha passato il turno. L’ultima eliminazione risale al 2011 contro la Roma. Cinque partecipazioni agli ottavi di finale per la Cremonese in Coppa Italia: finora per la squadra lombarda due passaggi del turno e tre eliminazioni. La Lazio ha segnato 50 gol in 25 partite stagionali, mancando la rete solo in due incontri (uno di Europa League e uno di Serie A) – tra le squadre di Serie A solo Inter e Juventus hanno mancato il gol in meno occasioni (una), mentre solo Atalanta (10) e Roma (nove) hanno segnato più volte almeno tre gol rispetto ai biancocelesti (otto). Tra le squadre con almeno tre partite in questa Coppa Italia, la Cremonese è quella che ha subito meno gol (uno). L’attaccante della Lazio Ciro Immobile non ha segnato in sette delle 23 partite stagionali, ma ben quattro di queste sono state nelle ultime sei. Antonio Piccolo ha partecipato attivamente agli ultimi due gol della Cremonese (una rete e un assist), dopo che non aveva messo lo zampino in alcuno dei precedenti 11 in Serie B.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Immobile, Adekanye.



Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Bianchetti; Zortea, Deli, Castagnetti, Arini, Renzetti; Ciofani, Palombi​