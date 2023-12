Lazio-Genoa (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5) è il primo degli ottavi di finale in Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico in gara secca: in caso di parità dopo i primi 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.



Sarri esclude Vecino per motivi disciplinari e fa rifiatare Immobile in panchina. Dall'altra parte Gilardino rilancia Retegui, autore del gol-vittoria nello scontro diretto in campionato. I biancocelesti respirano aria di derby, infatti chi passa il turno ai quarti trova la vincente di Roma-Cremonese, in calendario mercoledì 3 gennaio 2024.



FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO: Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Pedro.



GENOA: Leali; Vogliacco, Dragusin, Matturro; Hefti, Jagiello, Kutlu, Thorsby, Galdames, Martin; Retegui.