La Coppa Italia entra nel vivo con l’ingresso in tabellone delle big. La prima a scendere in campo sarà la Lazio di Maurizio Sarri che ospiterà allo Stadio Olimpico il Genoa, già capace di battere i biancocelesti a domicilio lo scorso 27 agosto in campionato. Questa volta però in quota prevale la rivincita capitolina a 1,75 contro il bis rossoblù proposto tra 4,50 e 4,75. Nel mezzo invece, a 3,50, il pareggio che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari. Più equilibrio invece in quota tra No Goal, come in campionato, favorito a 1,80 sul Goal dato 1,92. Per quanto riguarda i marcatori del match, la rete di Pedro, match-winner dell’ultimo match di campionato della Lazio, è visto in rete a 3,55, con Mateo Retegui, decisivo nell’ultimo scontro diretto, fissato a 4,30. Sarà lotta a tre secondo i bookie per la vittoria finale. In quota comanda sempre l’Inter di Simone Inzaghi, reduce da due successi consecutivi: il tris nerazzurro è offerto a 4,50, stessa quota del successo del Napoli mentre sale a 5 la quindicesima volta della Juventus. Leggermente più attardato il Milan, a 7, inseguito dalle due romane con la Roma, a caccia della decima Coppa Italia, favorita a 10 sui cugini biancocelesti proposti a 11 volte la posta.