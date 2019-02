Lo 0-0 di ieri lascia qualche rimpianto alla Lazio che però, con il pareggio a reti inviolate all’Olimpico, rimane in corsa per la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Il secondo round con il Milan, riferisce Agipronews, si giocherà a San Siro tra un mese, con i biancocelesti che potranno permettersi anche un pareggio (segnando almeno un gol) per passare il turno: premesse che sul tabellone Snai danno alla squadra di Inzaghi un piccolo vantaggio, con la promozione in finale offerta a 1,85. Per i rossoneri, che stavolta avranno dalla loro il fattore campo, la quota è invece a 1,90.