Stasera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, Lazio-Milan inaugura l'atto primo delle semifinali di Coppa Italia, con Fiorentina e Atalanta pronte a sfidarsi domani. I match di ritorno sono fissati al prossimo 24 aprile. Nella Capitale va in scena la rivincita della passata edizione, quando i rossoneri di Gattuso ebbero la meglio dopo i calci di rigore, conquistando l'accesso alla finale.



Per questa occasione, il tecnico del Milan vara un mini turn-over nell'undici iniziale rispetto alla squadra che ha recentemente battuto l'Empoli in campionato, ma non si priva del centravanti del momento Krzysztof Piatek (7 gol in 6 partite). Dall'altra parte, Simone Inzaghi ha gli uomini contati in difesa, ma si affida a Immobile, 4 volte a segno in carriera col Diavolo, per mettere paura a Donnarumma e compagni. Il match sarà diretto da Orsato di Schio, con Pairetto al Var.



La partita sarà tramessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.





Coppa Italia, semifinali d'andata





LAZIO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI





LAZIO (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Romulo, Badelj, Parolo; Correa, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi





MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso