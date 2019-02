Più Lazio che Milan, ma proprio di un soffio. Le quote Stanleybet.it sulla semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera all'Olimpico, danno ai padroni di casa biancocelesti una preferenza molto sfumata: segno «1» a 2,55, «2» rossonero a 2,75. La «X», data a 3,30, non va trascurata: le ultime tre sfide tra Lazio e Milan sono terminate proprio in pareggio: due volte (e furono due 0-0) nel doppio match proprio in Coppa Italia lo scorso anno (passò il Milan ai rigori), a cui va aggiunto l'1-1 maturato in questa stagione in campionato a Roma. Nell'ottica del doppio match il Milan è più vicino della Lazio alla finale, ma anche in questo caso le quote sono bilanciate: 1,72 contro 2,00. Il gol è stato merce rara negli incontri recenti tra le due squadre, eppure parte della sfida vive sul confronto tra i bomber Immobile e Piatek. Il polacco sta segnando a ripetizione (7 gol in 6 partite ufficiali con il Milan) e i trader Stanleybet.it abbinano a una sua rete la quota più “calda”, 2,00. Immobile però segue a ruota, a 2,25. Al centravanti della Lazio è dedicata anche una quota su misura: il suo centro su rigore paga 8 volte la posta.