Va allail primo ottavo di finale di Coppa Italia. Gli uomini disi sono imposti con un rotondo 4-1 sulconquistando l'accesso ai quarti. Dopo un brivido iniziale con salvataggio di Strakosha si accende Ciroche prima serve l'assist per l'1-0 nello stretto dipoi sbaglia un rigore solare (fallo su Milinkovic-Savic) ma ribadisce in rete la respinta per il 2-0 e infine sigla anche il 3-0 con un bel rasoterra. In un primo tempo dominato c'è spazio anche perche pennella in rete per il 4-0 una punizione dal limite. Nella ripresa la Lazio gestisce, subisce con(su rigore concesso col Var) il 4-1 ma va più volte vicino al 5-1 che non al gol che avrebbe riaperto la gara. Unica nota negativa per Inzaghi, che ora aspetta ai quarti la vincente di Inter-Benevento, l'infortunio alla coscia che ha costrettoa lasciare il campo da gioco.