Coppa Italia, Lazio-Roma è anche la sfida tra gli assistman Anderson e Dybala

Sfida a colpi di assist domani nel Derby della Capitale in Coppa Italia. La sfida tra Lazio e Roma ai quarti di finale, alle 18 allo Stadio Olimpico, metterà difronte i due migliori assistman fin qui del campionato italiano. Con l'imbucata vincente per Vecino nell'ultimo match contro l'Udinese, Felipe Anderson ha infatti raggiungo Paulo Dybala a quota sei assistenze in A. Con loro in vetta a questa particolare classifica c'è anche Marcus Thuram, dell'Inter.



In totale in stagione, considerando anche le coppe, l'ala brasiliana della Lazio è a 7 assist, mentre l'attaccante della Roma non ne ha siglato nessuno tra Coppa Italia ed Europa League, ma ha segnato 6 reti quest'anno. Al contrario, il biancoceleste di gol ne ha realizzato solo 1, in una prima parte di stagione fatta più di bassi che di alti. Proprio Anderson peraltro domani batterà un record storico: giocando la sua 125a partita consecutiva (da titolare o da subentrato) raggiungerà un traguardo che dura da 84 anni e che appartiene a Alfredo Monza.