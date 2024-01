Lazio-Roma, la MOVIOLA LIVE: contatto Mancini-Castellanos, check del VAR

Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Lazio-Roma.



LAZIO-ROMA, mercoledì 10 gennaio ore 18



Orsato

Imperiale e Rossi

IV UOMO Manganiello

VAR Irrati

AVAR Abbatista



7' - Immediato check del VAR per un contatto in area da rigore tra Mancini e Castellanos: non è stata rilevata alcuna infrazione, come ravvisato anche dall'arbitro Orsato