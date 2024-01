Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: out Provedel, prima da titolare per Huijsen

Il Derby della Capitale, Sarri contro Mourinho. Alle ore 18, Lazio e Roma si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia: la vincente della sfida affronterà la vincitrice di Juventus-Frosinone in semifinale, ultimo atto prima della gran finale. I biancocelesti si presentano alla stracittadina dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi, mentre i giallorossi arrivano dalla rimonta contro la Cremonese.



STATISTICHE - L’ultima vittoria, con conseguente passaggio del turno, della Roma è datata a ben tredici anni fa, 19 gennaio 2011: successo per 2-1. ’ultimo incrocio in Coppa Italia tra i due club romani risale alla semifinale della stagione 2016/2017, dove la Lazio, poi sconfitta in finale dalla Juventus, riuscì ad avere la meglio nel doppio confronto, ma il precedente più famoso risale alla finale del 26 maggio 2013, vinta dalla Lazio con gol di Lulic.